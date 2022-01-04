Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на комментарий Сергея Гайдая для канала «Знай 24«.



По словам политтехнолога, именно поспешный отъезд Петра Порошенко из Украины сыграл ему не на руку. Эксперт считает, что политик повел себя не так, как обычно:



«Такое поведение вообще не свойственно Порошенко. По натуре бывший президент — бретер, он всегда готов пойти на дуель. Он легко участвует в противостояниях, так как считает себя победителем».



Как уточнил Гайдай, именно благодаря этой черте характера Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским в 2019 году:



«Порошенко всегда был готов принимать вызовы, а тут внезапно убежал. Было впечатление, что он так испугался, что матерился в своей машине, просил водителя быстрее гнать в «Борисполь» и на ходу заказывал билеты. Всё смотрелось не как отъезд, а как побег… И это всё точно не отвечает его образу «гетьмана». Петр Алексеевич сбежал от украинской правовой системы, которую он сам же и строил».



Гайдай добавил, что по данным журналистов Порошенко попал на пресс-конфренцию в Варшаве в последний момент, что также свидетельствует не в пользу политика:



«На пресс-конференцию он попал в последний момент. Это лишнее доказательство, что он на ходу выдумывал свою заграничную программу».

Как сообщалось до этого, Порошенко опубликовал мемы о себе и Зеленком.