Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «НБН».

В самом начале экс-лидер страны начал с ключевой темы, которая касается будущего Украины. Примечательно то, что ранее Порошенко делал некоторые важные вступления, прежде чем сделать определенный вывод. В этот раз, очевидно, политик решил сменить тактику обращения к людям.

«Украина и ее судьба, ее будущее будут определяться исключительно украинцами. Это является ключевой позицией, которую мы доводили на разных международных уровнях», — сказал Порошенко.

Таким образом, он сообщил, что украинцы будут буквально сами вершить собственную судьбу. Учитывая контекст сказанного дальше, Порошенко явно намекнул, что он вместе со своей командой будут работать над тем, дабы судьба страны была процветающей и многообещающей.

«Наша команда намеревается продолжать страховать Украинское государство от непрофессиональных действий со стороны представителей власти. Будем собирать союзников ради поддержки Украины», — сказал Порошенко о ключевом решении, которое фактически, если его правильно исполнить, может изменить положение страны.

Напомним, что ранее Порошенко спрогнозировал печальную судьбу для Путина: экс-президент сказал, что станет с лидером РФ.