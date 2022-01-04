Об этом он заявил в интервью телеканалу «НАШ», передает «НБН».

Экс-депутат Евгений Мураев считает, что в 2022 году Украину ждут потрясения.

«Это будет сложно… Вполне возможно, что будут потрясения в стране», — сказал он.

На вопрос журналиста, возможны ли протесты в Украине в 2022 году, политик ответил, что не исключает этого.

«Думаю, что да… А как по другому Зеленский и Коломойский отдадут власть?», — сказал экс-депутат.

Однако кроме пессимистического прогноза, политик поделился и оптимистическим. Он считает, что после потрясений страну ждут перемены. При этом он не стал конкретизировать, какие именно.

«Надо смотреть, что будет после них (потрясений, — ред.), а после них будет светлое будущее, после этого будут перемены, появится возможность строить правильно», — сказал экс-депутат.

К слову, ранее Евгений Мураев заявлял, что скоро появится новый формат переговоров по Донбассу.