Как информирует «НБН», в сообщении, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Украины, говорится, что главы внешнеполитических ведомств украинского государства и Чехии пришли к соглашению относительно шагов по сдерживанию государства-оккупанта Российской Федерации.

В частности, во время разговора руководители украинской и чешской дипломатии пришли к единому выводу относительно позиций стран на фоне агрессии России, а также накануне целого ряда важных контактов между Вашингтоном, Североатлантическим Альянсом, Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе, и Россией. Главы МИДов договорились о совместных шагах по сдерживанию России от ее дальнейших агрессивных действий.



Касательно телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс, известно, что стороны также обсудили агрессию РФ против украинского государства, а также скоординировали свои позиции, о чем подтверждает сообщение на правительственном портале.



Британский министр пообещала украинской стороне непоколебимую поддержку Киева в борьбе с агрессивными действиями Российской Федерации.

Как известно, вскоре тема российской агрессии на территории украинского государства будет поднята на переговорах между Североатлантическим Альянсом и Москвой.