Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинскую правду«.



Как пишут в издании, глава государства Владимир Зеленский появился на Прикарпатье во вторник, 4 января. По приезду в «Буковель» он поселился в отеле «Radisson Blu Resort Bukovel».



Именно в этом отеле чуть раньше поселился Игорь Коломойский со своей семьей. Более того, по информации «УП» Зеленский и Коломойский поселились на одном этаже отеля — пятом.



Никого из родных Владимира Зеленского в отеле не видели. Вместе с президентом есть его охрана, проживающая в соседних номерах.

Журналисты уже расспросили Игоря Коломойского о данном «совпадении», на что он коротко ответил:



«Я ничего не видел. Ни с кем встречаться не планирую. В 16 часов я отправляюсь в Днепр».

Как известно, не так давно источники сообщили, что Байден и Зеленский пообщались о возможных новых санкциях в отношении Игоря Коломойского.