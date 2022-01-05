Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Политический эксперт Денис Москалик оценил вероятность присоединения США и Турции к нормандскому формату переговоров. Москалик фактически уверен, что этого не произойдет.

По его словам, Россия будет категоричной в данном вопросе – Кремль будет выступать против присоединения вышеупомянутых стран к нормандскому формату переговоров.

По словам Москалика, Россия будет выступать против того, чтобы посредниками в переговорах с Украиной становились страны, которые Кремль считает «враждебными». Таким образом, по мнению, эксперта, не стоит ждать того, что в ближайшее время США и Турция окажутся за столом переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кроме того, Москалик спрогнозировал, чем могут закончиться переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». Встреча должна состояться в Москве 6 января. По мнению экспертов, ждать какого «прорыва» или существенных результатов не стоит.

Москалик считает, что во время переговоров Россия будет давить на Францию и Германию, чтобы те, в свою очередь, давили на Украину. Но это, по словам эксперта, ни к чему не приведет – Киев не пойдет на уступки Москве.

Как известно, 6 января в Москве политические советники лидеров «нормандской четверки» проведут переговоры. Встреча пройдет без участия украинской стороны.

Стоить отметить, что последний раз лидеры нормандской четверки встречались в Париже, в декабре 2019 года. В «нормандскую четверку» входят Украина, Россия и государства-посредники – Франция и Германия.

К слову, ранее журналист Виталий Портников сказал, что президент РФ Владимир Путин больше не собирается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.