Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», который часто связывают с инсайдами из Офиса Президента, передает «НБН».

«Наш источник сообщил, что в отношениях между ОП и олигархом Ринатом Ахметовым появилась ситуативная пауза – начались торги. Люди, которые напрямую связаны с представителем олигархов, начали появляться в президентской резиденции, где гарант Конституции появляется во время новогоднего отдыха», — сказал источник.

Пока неизвестно, на счет чего идут вышеупомянутые торги. Не исключается, что речь идет об энергоотраслях или определенного рода договоренностях по Украине. Ведь известно, что Ахметов является владельцем немалого количества предприятий на Востоке государства.

Таким образом, пока что договоренность касается новых торгов по Украине. Однако их результат все еще неизвестен. Возможно, информация появится временем позже.

Кроме того, недавно появился очень опасный сигнал для Офиса Президента – источник раскрыл, какое решение принял Зеленский по тарифам.