Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Европейскую правду«.



О предстоящих переговорах уже сообщили и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и пресс-служба НАТО. Как анонсировал украинский чиновник, 10 января его ждет визит в Брюссель, где он будет участником заседания комиссии Украина-НАТО:



«Ничего об Украине без Украины. Собираюсь 10 января на заседание комиссии Украина-НАТО. Это одна из частей дипломатических мер, чтобы сдержать агрессию Кремля против Киева», — сообщил в соцсетях глава МИД Украины.



В пресс-службе НАТО, в свою очередь, также анонсировали переговоры генсека Альянса Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.



Уже через два дня, 12 января 2022 года, состоится Совет Россия-НАТО. Его Столтенберг созвал после того, как Кремль выдвинул НАТО свои «гарантии безопасности» с требованием не принимать в Альянс страны восточной Европы.

Стоит подчеркнуть, что ранее в НАТО поделились деталями будущих переговоров с Россией.