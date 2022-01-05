Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на пресс-службу ГУР Минобороны Украины, передает «НБН».

На этом фоне стоит отметить, что украинцы довольно часто интересуются темой ВС РФ у границ с Киевом. Украинским военным пришлось проделать достаточно серьезную работу, чтобы узнать, какие цели преследует Кремль, и что вообще делают его войска так близко к Украине.

Таким образом, было выяснено, что Российская Федерация в период новогодних праздников активно усиливала собственные передовые позиции по всей фронтовой линии. Более того, туда перебрасывали живую силу и технику для огневого поражения.

Помимо этого, к фронту Кремль решил перебросить своих разведчиков вместе со снайперскими парами. Их точная миссия еще осталась неизвестной. Однако не исключается, что они могут использоваться для провокаций.

При этом недавно Зеленский сделал Байдену важное предложение: стало известно, как это коснется границ Украины.