Как информирует «НБН», на пресс-конференции, пятого января, чиновник заявил, что транзит угля из территории Казахстана в Украину был заблокирован.

Цитата из заявления Галущенко:

«Перестал поступать уголь в Украину из территории Казахстана. Причем блокирование происходит из-за действий Российской Федерации. И это несмотря на то, что у нас есть заключенный контракт на 660 тысяч тонн угля. Но сейчас ни правительство, ни «Центрэнерго» не видит никакой возможности физически получить этот уголь».

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что сейчас наблюдается рост поставок угля на территорию украинского государства через море.



Помимо прочего, глава ведомства заявил, что сейчас наблюдается значительное снижение стоимости импортируемого угля. По его словам, сейчас за одну тонну нужно заплатить 140 долларов, а в период высоких цен топливо было на уровне $300 за 1000 килограмм.

Нас колько известно, сейчас на территории Казахстана происходят массовые протесты на фоне повышение цены на газ. Согласно словам российского историка Соловея, глава Кремля Путин сделал определенные выводы на этом фоне.