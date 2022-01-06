Как информирует «НБН», бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал в интервью СМИ, что идея о свержении Януковича пришла в США из украинского государства, от местных олигархов.

Цитата из заявления Килинкарова:

«Украинские олигархи готовы к свержению Владимира Александровича. Однако сейчас еще не тот момент. Как только это произойдет… А в Вашингтоне сделают заявление: мы ни при чем здесь, ведь это люди недовольны, они и вышли. В Штатах весьма грамотно подходят с тактической и стратегической точек зрения. Они такие вилки выстраивают, что вырваться из них будет практически нереально».



По словам эксперта, чтобы в Белом доме приняли решение о свержении Зеленского, действующий украинский лидер должен сделать что-то, что будет направлено на осуществление определенной политики, которая не будет согласована с Вашингтоном. К примеру, как добавил Килинкаров, это проведение прямого переговорного процесса с ОРДЛО, а также смена политики в отношении Кремля.

screenshot — ukraina.ru

В свой черед политтехнолог Марат Баширов ранее сделал заявление о том что, по всей вероятности, свержения Владимира Зеленского точно не будет.