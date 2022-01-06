Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Фейсбук» Петр Порошенко сообщил, что он возвращается в Украину, и произойдет это семнадцатого января.

В настоящее время экс-лидер страны пребывает на территории Европы в командировке. Известно, что пятому президенту нашей страны было предъявлено подозрение в содействии терроризму, а также госизмене.

В своем сообщении бывший президент добавил, что намерен явиться в суд после того, как вернется на Родину. Также он, согласно праву нардепа на неотложный прием, хочет встретиться лично с Венедиктовой.

Помимо того, лидер «Европейской солидарности» отметил, что он возвращается в украинское государство «не для того, чтобы от Зеленского защищаться, но для того, чтобы защитить Украину от некомпетентного руководства, а также агрессии извне».

Примечательно, что Петр Порошенко обвинил действующую власть в том, что она пытается выстроить на территории нашей страны авторитарный режим, а также подавить оппозицию. Он добавил, что в период с десятого по пятнадцатое января будет осуществлять работу на территории Европы, направленную «на защиту Украины от агрессии России, а также поддержку демократических настроений на нашей земле».

Как известно, ранее в средствах массовой информации появился материал о том, что суд вернул ГБР дело относительно применения меры пресечения для Петра Порошенко. В свою очередь в ведомстве прокомментировали такую информацию, отметив, что она не соответствует действительности.