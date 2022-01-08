Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24», экономист из России, бывший советник Путина Андрей Илларионов отметил, что именно Джо Байден помогает президенту государства-оккупанта добиваться собственных целей, не применяя войну.

Отвечая на вопрос о том могут ли Киев вынудить к тому, что Украина начнет беспрекословно выполнять Минские соглашения в той версии, которую озвучивает Москва, Илларионов ответил:

«В данной ситуации, когда реальная возможность прямо в руках Путина, как он считает, после получения в союзники Байдена, и когда глава Белого дома работает на хозяина Кремля больше, а также более энергично, чем работал кто-либо на президента России, можно задать вопрос – зачем же тогда Путину война? Ведь он может всего, чего только хочет добиться, используя такого подручного. Ведь вся администрация Байдена, как и она сам, сейчас оказывают давление на украинское государство, чтобы Киев принял соглашения, достигнутые в Минске, чтобы ОРДЛО были интегрированы в политическое и правовое поле украинского государства, чтобы псевдореспублики получили собственное право вето на направление развития Украины, на западный вектор развития, на евроатлантическую интеграцию, на все реальные шаги, которые обеспечивают реальную самостоятельность, а также независимость украинского государства».

Бывший советник Путина добавил, что российский лидер полагает, что при помощи такой схемы он может установить контроль над направлением развития украинского государства. Как следствие, сейчас ему точно нет смысла вести войну.

Напоследок он подытожил:

«Это не «малой кровью». Это вообще без крови. Байден из огня таскает за него каштаны. Если Путин и делает какие-то крупные военные провокации, а не мелкие перестрелки, к примеру, которые идут почти регулярно, то каждая из крупных провокаций срывает столь аккуратно построенную схему».

Если сравнить сказанное Илларионовым, то оно совершенно противоречит информации, которую накануне опубликовало американское издание NYT. В частности, речь идет об окружении российскими войсками Украины с трех сторон. По данным авторитетной газеты США, наступление РФ может начаться буквально в считанные недели.