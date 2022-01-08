Сообщая итоги переговоров глав внешнеполитических ведомств стран-членов Организации Североатлантического договора, госсекретарь США высказался о России.

По его мнению, решить ситуацию вокруг агрессии Российской Федерации можно дипломатическим путем, если Москва примет соотвествующее решение, напомнив, что Кремль наращивает свои войска вблизи украинских границ с марта прошлого года.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Блинкен напомнил, что российская сторона объясняет свои агрессивные шаги тем, что Украина якобы «провоцирует конфликт» с РФ, а ВС России и военная техника возле украинских границ Кремль перебросил ради «обороны».

Госсекретарь США сравнил Россию с лисицей, которая собирается атаковать курятник из-за того, что якобы видит угрозу в его жителях. Также он напомнил, что Вашингтон уже ранее видел такие манипуляции Москвы.

Блинкен не отрицает, что Кремль может устроить провокации и использовать их в качестве предлога для нападения на Украину, уповая на то, что будет слишком поздно, пока мир поймет «трюк» российского руководства.

Также госсекретарь США высказался о русских, которых нелегко выпроводить из своего дома. Такие слова Блинкена вызвали недовольство МИД РФ. Дипломатическое ведомство России опубликовало грубый ответ госсекретарю США, в котором преподало ему «урок истории» Америки.