Как информирует «НБН» со ссылкой на 112 Украина, в интервью ФАН политолог отметил, что украинский президент вместе с командой из ОПУ выбрал совершенно не ту стратегию, которую нужно было выбирать. Зеленский определили своим врагом №1 руководителя политического совета «ОПЗЖ», кума Путина – Виктора Медведчука.

Именно такие действия, по словам эксперта, обернутся для Владимира Александровича плачевным результатом. Погребинский добавил, что по факту Владимир Зеленский стал заложником «партии войны».

Погребинский сказал:

«По состоянию на сегодняшний день гарант Конституции Украины по факту является заложником «партии войны». Действительно, Виктор Медведчук с малейшей долей вероятности мог бы стать соратником той власти, которая сегодня есть в стране. Но точно Медведчук не стал бы и на сторону Петра Алексеевича. И в таком случае ОПУ еще мог бы как-то маневрировать, однако сейчас режим имеет единственную опору – посольство США».

Стоит отметить, что это не единственный прогноз Михаила Погребинского, который он сделал за последнее время. В частности, ранее он спрогнозировал, с чем рано или поздно столкнуться ОРДЛО.