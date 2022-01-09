Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков предполагает, что переговоры представителей Соединенных Штатов Америки с российской стороной в Женеве относительно «гарантий безопасности» могут закончиться только одной встречей.

По его словам, такой сценарий развития событий вполне возможен, подчеркнув, что у США и стран Альянса не должно быть иллюзий по этому поводу, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Рябков отметил, что существует вероятность того, что Вашингтон и НАТО не захотят воспринимать то, что требуется России. Он пожаловался на то, что Москва находится в режиме и угроз и под давлением со стороны западных стран накануне диалога с Соединенными Штатами Америки.

Замглавы МИД России добавил, что в контактах с американским руководством Кремль не пойдет на уступки.

В то же время США дают понять, что Вашингтон не пойдет на компромисс с Москвой. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил позицию Минобороны США по требованию российской власти не расширять Альянс на восток.