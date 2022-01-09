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Как отметил Сатаров, вначале Ельцин рассматривал в качестве кандидатуры на пост следующего президента Бориса Немцова, но потом передумал.

Как известно, в 1998 году в России случился дефолт, который очень шокировал экс-президента. А Путин, занимавший в то время пост председателя правительства РФ, сумел избежать неприятностей. После чего Ельцин пересмотрел свое отношение к нему и решил, что будет лучше, если преемником станет «служивый» человек, а не реформатор.

«И он поменял типаж молодого реформатора на хранителя достигнутого. Вот должен быть служивый человек», — отметил бывший помощник первого президента РФ.

Также Ельцину импонировала политика Путина в вопросе войны с Чечней.

Кроме того, на тот момент население России уже подустало от революций. Получилось так, что именно Путин оказался в нужное время в нужном месте рядом с президентом.

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