Как информирует «НБН», такое заявление в комментарии РБК-Украина озвучил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Согласно словам пресс-секретаря МИД, в настоящее время из-за протестов в стране аэропорт международного типа в Алматы приостановил все гражданские рейсы. Он используется исключительно для приема военных и транспортных самолетов стран-участников ОДКБ.

В сообщении Николенко отмечается:

«Все украинцы, которые застряли в Казахстане, сейчас имеют где жить, а также у них есть продукты питания. Никакой угрозы их жизни нет. Они в безопасности. Со всеми украинцами постоянно поддерживают связь представители посольства. Они будут сообщать соотечественникам о дальнейших действиях».

В это же время пресс-секретарь МИД добавил:

«Руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда украинцев из Казахстана, если будут наблюдаться значительные задержки возобновления регулярного авиасообщения. В этой работе задействованы все посольства Украины в регионе».

Кроме того, известно, что во время протестных акций ни одни украинец не пострадал, и не был задержан.

Относительно ситуации в Казахстане то, согласно данным СМИ, за время протестов были жертвы как среди гражданского населения, так и среди силовиков. Также сообщалось о том что среди жертв оказались, к сожалению, и дети.