Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опубликовал в микроблоге Twitter комментарий относительно позиции Министерства обороны США в вопросе требования Российской Федерации не расширять НАТО на восток и воспрепятствовать Украине интегрироваться в Альянс.

В сообщении Кирби сказано, что информация в СМИ якобы о том, что Вашингтон пойдет на уступки Москве, не соответствует действительности, пишет «НБН».

Со слов пресс-секретаря Пентагона стало понятно, что американское руководство в преддверии переговоров с Кремлем не обсуждает изменение численности войск США на территории европейских стран, подчеркнув, что Минобороны также не собирается сокращать войска в балтийских странах и Польше.

Напомним, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен высмеял Россию, которая находит различные причины, чтобы объяснить свою агрессию в отношении Украины.

Кроме того, представитель Америки высказался о том, что русских не просто заставить уйти из «чужого дома», на что получил грубый ответ из дипломатического ведомства Российской Федерации. МИД России обвинил Блинкена в хамстве и напомнил госсекретарю США «историю» Америки.