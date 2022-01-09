Как информирует «НБН», авторитетное издание из США The New York Times пишет, что данные ограничения будут касаться всей потребительской электроники, которая была изготовлена или разработана в других странах.

Отмечается, что санкции, которые готовят в США, будут включать в себя запрет на компьютерную технику, мобильные телефоны, холодильники, а также иную электронику, произведенную на территории Европы и Штатов, Южной Кореи, а также иных государств.

Помимо того, в Вашингтоне также рассматривают введение экономических ограничений в отношении самых крупных российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы, истребители России, системы противовоздушной обороны, инновационные технологии РФ, а также противоспутниковую оборону и космические системы.

Согласно информации, озвученной американскому изданию чиновниками из Европы, в настоящее время еще неясно, будет ли российское население обвинять главу Кремля, или Штаты в запрете на покупку вышеперечисленной техники.

Но, как известно, санкции – это не единственная неприятность, которая может прийти в Россию из-за вероятного вторжения Путина в Украину. Согласно данным российских СМИ, Москву также будут ожидать и дипломатические последствия.