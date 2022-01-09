На своей странице в Facebook политолог высказался об аресте имущества главы партии «Европейская солидарность». Гарань не сомневается, что следствие по делу Петра Порошенко – идея-фикс главы Украины Владимира Зеленского.

Гарань утверждает, что действующий президент Украины соревнуется с главой РФ Владимиром Путиным, пытаясь отобрать у него первенство в номинации «похититель Рождества», пишет «НБН».

Эксперт отметил, что перед Рождеством перед лицом угрозы войны со стороны РФ нужно наоборот объединяться, а не совершать действия, которые давят на оппозицию и дискредитируют Украину перед мировым сообществом.

Политолог отметил, что к пятому украинскому президенту можно относиться по-разному, но нужно не забывать, что он с 2014 года работал над тем, чтобы создать коалицию из союзников Киева для защиты нашей страны. По его словам, в этот период Зеленский своими шутками подрывал доверие украинцев к государственным институтам и высмеивал Запад в телесериале.

Гарань добавил, что, преследуя Порошенко, Зеленский делает российскому агрессору подарок под елку.

Социолог Алексей Антипович утверждает, что дело против Порошенко не поможет Зеленскому переманить на свою сторону избирателей своего предшественника. По мнению эксперта, лагерь сторонников пятого президента может мобилизоваться и устроить протесты, поскольку считают преследование экс-главы государства репрессией.