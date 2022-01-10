Как информирует «НБН», средства массовой информации Российской Федерации пишут, что заместитель Лаврова – Сергей Рябков сделал заявление о том, что Москва может нанести военный ответ на действия НАТО по развертыванию организацией стратегических вооружений средней и малой дальности на территории Европы.

В частности, на пресс-конференции по результатам переговоров с американской стороной касательно гарантий безопасности в Швейцарии российский чиновник подчеркнул, что если будет именно такое развитие событий, то это, прежде всего, нанесет ущерб безопасности Америки, а также их союзников из Европы.

Представитель российской делегации подчеркнул, что «игра с огнем» далеко не в интересах Соединенных Штатов Америки. Он добавил, что необходимо достигать соглашений по радикальным изменениям в отношении Вашингтона, России, а также Североатлантического Альянса.

Цитата из заявления Рябкова:

«Необходимы глобальные изменения самой канвы отношений между нами».

В итоге чиновник из России подчеркнул, что тем, что США отказываются от нерасширения Альянса, они недооценивают серьезность ситуации.

screenshot — mk.ru

Также ранее Сергей Рябков уже озвучилвал строгие условия, которые Россия в ходе преговоров в Женеве выставила Соединенным Штатам Америки.