Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Сергея Притулы для «Радио Свобода«.



Как отметил телеведущий, свою политическую партию он зарегистрирует уже в этом году. Какими-то более существенными деталями Притула делиться не стал, отметив лишь, что название партии не будет привязано к его фамилии:



«На сегодня моя партия в таком себе виртуальном состоянии. Официально выходить планируем в 2022 году. Я большой противник того, чтобы в названии партии фигурировала фамилия. Никогда мне не нравились именные блоки. Потому в названии моей политисилы не будет слова «Притула» или словосочетания «около Притулы».



Стоит отметить, что в 2019 году Сергей Притула вошел в партию «Голос», но так как был в четвертом десятке партийного списка, попасть в Раду ему не удалось. Притула также баллотировался на пост мэра Киева, о здесь не нашел большой поддержки избирателей.



В начале июня 2021 года Сергей Притула вышел из партии «Голос».

Отметим, недавно мы писали, что Притула поскандалил в соцсети с нардепом Ириной Геращенко.