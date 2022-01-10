Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейская правда», сообщение об этом озвучила заместитель госсекретаря США Уенди Шерман.

Так, после переговоров с Россией в Женеве, Шерман заявила:

«Никому мы не можем позволить закрыть политику открытых дверей Североатлантического Альянса. Ведь она всегда была для НАТО центральной. Наша страна не может отказаться от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые стремятся работать с США. Более того, мы не можем и не будем принимать никаких решений по Украины без участия в этом самой Украины, и без Европы без участия в этом Европы».