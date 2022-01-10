Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение народного депутата Евгения Чернева в социальной сети Facebook, если результат переговоров между Москвой и Вашингтоном по безопасности в Женеве окажется провальным, то Кремль может пойти на определенные шаги по ОРДЛО.

Руководитель украинской делегации в ПА НАТО Чернев отметил, что в таком случае, если в ходе диалога будет полный провал, Российская Федерация может пойти на признание временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей в качестве независимых «регионов».

Цитата из сообщения парламентария от «Слуги народа»:

«В случае если переговоры между Российской Федерацией и Америкой будут провальными, то Москва может пойти на признание независимости ОРДЛО. Ведь депутаты Госдумы уже подготовили проект постановления об этом, и он может быть рассмотрен в парламенте РФ уже в самое ближайшее время».

При этом политик выразил мнение, что признание самопровозглашенных, не признанных мировым сообществом «ЛНР» и «ДНР» полностью разрушит минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе, а также позволит Москве больше помогать псевдореспубликам.

screenshot — facebook.com/cherneve

Переговоры в Женеве

Вчера, девятого января, в Швейцарию прибыли российская и американская делегации для проведения переговоров относительно требований Путина по гарантиям безопасности. В этот же день было сделано весьма резкое заявление представителями России. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Сергей Рябков отметил, что НАТО пора «собирать манатки» и возвращаться к рубежам 1997 года.

Сегодняшняя встреча в Женеве завершилась. Но по настоящее время никаких официальных комментариев по ее результатам сторонами сделано не было.