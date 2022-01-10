Об этой информации сообщили росСМИ, сославшиеся на официальное заявление оппозиционера, передает «НБН».

В самом начале он начал с шага, который, как уверяет политик, поможет снизить уровень агрессии в зоне ООС. Речь идет о том, что Украина должна отвести свои войска от границ с ОРДЛО, приняв некоторые законодательные меры.

«Если мы сделаем это, то установим базис для мира. Всего бы для этого понадобилось только 6 месяцев. Большая часть этого времени была бы отведена для того, чтобы разъяснить людям об отсутствии другой альтернативы. Им нужно донести, что единственный путь для разрешения конфликта – это дипломатия», — сказал Бойко.

Затем он добавил, что Украина начнет двигаться вперед и развиваться только при том условии, если конфликт на Донбассе попросту закончится.

«Сейчас даже такие шаги не хотят делать. Продолжается нагнетание военной истерии. Раду должны переизбрать, она потеряла доверие населения», — заключил Бойко.

Временем ранее сообщалось, что в ОРДЛО прибыл неожиданный человек из России: СМИ показали, кто он, и как связан с Захарченко.