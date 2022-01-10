Об этом он сказал в прямом эфире Politeka-Online, передает «НБН».

Военный эксперт и офицер запаса ВСУ Олег Жданов оценил насколько вероятно то, что пятый президент Украины Петр Порошенко вернется в Украину 17 января. Политику, как известно, объявили подозрение в госизмене.

«Я не уверен, что 17 числа мы увидим Петра Алексеевича где-нибудь в Борисполе или в Жулянах. Почему? Потому, что выписан ордер на его арест. Это раз. И второе – суд арестовал его активы и имущество. И как говорит госпожа Геращенко, что проблематично собрать миллиард гривен залога, который собирается прокуратура просить у суда при избрании меры пресечения», — сказал Жданов.

Кроме того, Жданов добавил:

«Не забывайте, что Порошенко уже не политик того ранга, который может создавать там какие-то союзы, коалиции, блоки и т.д. Он может искать друзей и единомышленников в соседних странах, как народный депутат Украины… За границей он всего лишь народный депутат».

Напоследок эксперт еще раз выразил сомнения, что пятый президент приедет в Украину 17 января, однако предложил наблюдать за развитием событий.

«Посмотрим, подождем, осталась неделя, и увидим, приедет он или не придет. У меня есть сомнения, что он может не приехать», — подытожил Жданов.

К слову, ранее стало известно, сколько Порошенко потратил на услуги адвокатов.