Об этом Андрей Ермак поведал в интервью британскому «4 каналу», пишет «НБН» со ссылкой на LB.



«В первую очередь, могу быть абсолютно уверен, что более 90% украинцев встанут на защиту своей страны. И если этот сценарий осуществится — это станет приговором для НАТО и большой проблемой для Запада. Потому что этим государствам тогда придется объяснить своим гражданам, почему они так долго обсуждали российскую агрессию и она произошла».



В этом контексте Андрей Ермак добавил, что решение о членстве Украины в НАТО принимать могут лишь сами украинцы и члены Альянса. А вот Россию данный вопрос не должен волновать:



«А если кто-то из членов НАТО против нашего присоединения к Альянсу — пожалуйста, скажите об этом сейчас. Скажите честно и объясните свои мотивы. Победа Украины в этом вопросе станет большой победой и для всех наших партнеров. А вот продолжение войны в нашей стране станет самым масштабным поражением для наших союзников».



Если Россия, всё же, решится на вторжение и Украина проиграет, отметил Ермак, то это приведет к концу безопасности во всём мире, который был установлен после завершения Второй мировой войны.

Добавим, что в западных СМИ появилась информация, что Кремль отложил втржение в Украину до весны.