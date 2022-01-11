Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Политолог Андрей Пионтковский резко высказался о российских политиках Лаврове и Рябкове, которые в ультимативной форме требуют от Запада предоставить письменные обязательства невступления Украины в НАТО.

Пионтковский назвал Рябкова, который возглавил российскую делегацию на переговорах по безопасности в Женеве, «русским ф*шистом». А главу российского министерства иностранных дел Лаврова политолог сравнил с министром иностранных дел нацисткой Германии Иоахимом фон Риббентропом.

«Мы помним его знаменитое высказывание: «мы не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть извивается на нем, как можно дольше». По-моему, это высказывание закрывает и тему Минских соглашений, и Лаврова… Но Лавров рафинированный джентльмен по сравнению с Рябковым», — сказал политолог.

По словам Пионтковского, Лавров больше думает о деньгах, чем о России, а у его дочери, как утверждает политолог, бизнес в США.

«У его дочки хороший бизнес в США, а чтобы он процветал, Лавров каждый день проклинает США. А, в сущности, ему наплевать на и «великую» Россию, и на «великого» Путина… А этот Рябков другой, этот горит, когда высказывается: «собирайте манатки и убирайтесь на рубежи 1997 года». Он это делает с огромным подъемом, такой законченный русский ф*шист», — сказал Пионтковский.

Стоить добавить, что ранее Пионтковский объяснил, чем были так важны переговоры Байдена и Путина в конце 2021 года.