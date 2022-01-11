Как информирует «НБН», в комментарии газете «Взгляд» политолог заявил:

«Украинское государство должно утвердить собственный внеблоковый статус. Это станет отличным результатом переговоров между Кремлем и Белым домом по требованиям безопасности».

В это же время политический эксперт добавил, что в Штатах, которым по факту был выдвинут ультиматум от Москвы по прекращению расширения Альянса, хорошо бы отреагировали на такой шаг со стороны Украины. Более того, по его словам, Киев в итоге мог бы сделать открытым свой путь к возобновлению полноценного сотрудничества с Россией в сфере экономики.

Эксперт добавил, что такая схема также предполагает автономию Донбассу. Но все это, по словам Погребинского, возможно только если Зеленский оставит свой пост, уступив место такому лидеру, который будет угоден США.

При этом он подчеркнул:

«Владимир Зеленский же разругался со всеми, с кем только можно было. И с Медведчукм, и с Порошенко, и даже с Ахметовым… Наша страна должна стать многовекторной. Я в хорошем смысле. В таком случае все возможно. И автономия Донбасса, и нейтральный статус Украины. Однако это будет осуществимо только при другом президенте Украины».

Как известно, вчера, 10 января, в Женеве состоялись переговоры между США и Россией по гарантиям безопасности, которые выдвинул Путин.