Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Наш источник из Офиса Президента поведал, что из посольства Америки в Украине попросили Ермака о том, чтобы тот в более активной фазе вел информационную кампанию о том, будто бы Российская Федерация начнет вторжение в Киев. При этом на Западе остались недовольными тем, насколько пассивной была реакция со стороны Офиса Президента», — сказал в начале источник.

Затем же инсайдер добавил, что Америка намеревается убедить Евросоюз в определенной инициативе по РФ. Вашингтон хочет, что представители ЕС действовали более жестко по отношению к России.

«И все это происходит тогда, когда украинский лидер Владимир Зеленский касается на лыжах, делая всякие селфи», — заключил источник.

Напомним, до этого эксперт дал прогноз, что ждет политику Украины этой зимой: Решмедилова о тревожном сценарии.