Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства государства-оккупанта Сергей Рябков заявил, что такие заявление с американской стороны являются ничем иным, как только «шантажом».

Цитата из заявлении Рябкова:

«Мы на протяжении всего времени слышим, что нам придется платить какую-то цену, если Москва сделает что-нибудь, чего хочется, или же не хочется этим людям».

Он добавил, что для Российской Федерации разговор на таких тонах вовсе неприемлем. Более того, как отметил Рябков, он не принесет ни малейших желаемых результатов.

Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации добавили:

«Это и есть попытки США выдвинуть нам ультиматум. Это попытки шантажировать и напугать».

Что примечательно, несмотря на слова Рябкова об ультиматумах США для России, он сам лично заявлял ранее, что если американская сторона не пойдет на выполнение определенных требований России по безопасности, то продолжать разговор с Вашингтоном будет бессмысленно.