Об этом сообщает «НБН».

Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев, который недавно стал владельцем «4 Канала», на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о прекращении сотрудничества с журналистом, писателем Остапом Дроздовым. На телеканале Дроздов вел две программы – «Прямым текстом» и «DROZDOV».

Несмотря на то, что журналист резко критиковал власть, сотрудничество с ним прекратили по другой причине. Как объяснил Ковалев в интервью СМИ, причина заключается в риторике Дроздова.

«Мы все понимаем, о чем он говорил. Его не изменить. Нам надо объединять страну, а Остап делает водораздел между жителями», — сказал депутат.

Сам Остап Дроздов спустя некоторое время прокомментировал свое увольнение в социальной сети Facebook. Он обвинил новое руководство телеканала в цензуре и перечисли огромный список тем, которые подлежат цензуре. В частности, по словам Дроздова, надо было « забыть об обогащении элиты, забить фамилию Ермак, не освещать темы срыва спецоперации по «вагнеровцам», офшорный скандал» и другое.

По словам Дроздова, он никогда бы не согласился бы на такие условия сотрудничества.

Примечательно, что последний выпуск «Прямым текстом» вышел пару дней назад – 10 января. Гостем программы Дроздова стал экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк. Во время эфира собеседники говорили о том, пойдет ли президент Зеленский на второй президентский срок, и указали на провалы власти.

К слову, в одном из эфиром своей программы Дроздов сказал, кто может стать следующим президентом Украины.