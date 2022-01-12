Как информирует «НБН», в интервью СМИ политолог, отвечая на вопрос, действительно ли после возвращения в Украину Петр Алексеевич будет арестован, заявил:

«Петр Порошенко прекрасно понимает, что если он не вернется в страну, то он, выпав из политики, не сможет себя защитить. Более того, те претензии, которые ему предъявляют, не подлинные. Полагаю, он рассчитывает именно на то, что это дело в суде легко выиграть. Хотя есть немало дел, которые он не смог бы выиграть. Однако ему инкриминируют то же, что и Виктору Медведчуку. В настоящее время арестованы некоторые его активы, и ему нужно каким-то образом защищать себя. Однако, главным мотивом для его возвращения, является то, что пятый президент не хочет выпасть из политики».

При этом политический эксперт добавил, что трудно сейчас сказать то, как именно будет поступать украинская власть по отношению к Порошенко. Однако политолог не верит, что Банковая применит силу, и арестует экс-президента.

Напоследок, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли предположить, что власть, такими своими действиями, устроила пиар Петру Алексеевичу, Погребинский ответил:

«Принимая к вниманию то, что у действующей власти нет мозгов, может оказаться именно так».

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Тема возвращения Порошенко в Украину далеко не последняя среди тех, которые поднимал политолог на протяжении недавнего времени. В частности, он говорил о формуле, по которой РФ и США могли бы договориться относительно Украины.