Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на интервью Алексея Данилова для «Украинской правды«.

Так, по информации Данилова, на сегодня самый главный план российского президента — создать в Украине внутреннею дестабилизацию. Среди более масштабных планов — уничтожить Украину как государство:

«Что сегодня хочет сделать Путин? Дестабилизировать нашу страну изнутри. Потому что тогда он использует нашу дестабилизацию для воплощения своих грязных дел. Точка. А если в Украине не будет внутренней дестабилизации, то выполнять свои грязные дела ему будет трудно».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны уточнил, что в глобальных планах Путина — возобновить советскую империю, но без Украины это будет практически нереально:

«Что мы имеем на сегодня? Политическую дестабилизацию им провести трудно, после того как мы запретили российские СМИ и провели некие превентивные процедуры. Потому Москва начала действовать в ином направлении — энергетическом. Во всём мире проблемы с энергетикой. Почему? Потому что и пандемия, и Китай, и Тайвань, и Индия… В общем, очень много процессов».

Кстати, до этого Данилов рассказал, сколько украинуев готовы защищать страну от российского вторжения.