Информацию передает «НБН», ссылаясь на Rbc.ua.

Соответствующий проект закона внесен на рассмотрения Сената США. Данным законопроектом предусмотрено применение новых санкций и экономических ограничений в отношении лично главы Кремля Владимира Путина, а также главы правительства РФ Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, главы оборонного ведовства Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС России и командующих всеми видами и родами войск.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе сенатора США Джин Шейхин.

«В случае совершения Россией повторного вторжения или эскалации военных действий, президент США, в соответствии с Актом о защите суверенитета Украины запускает каскад обязательных санкций против политического и военного руководства России, финансовых институтов, добывающей промышленности и компании Nord Stream 2», — сказано в сообщении.

Данным документом предполагается публичное обнародование данных об активах президента России и его ближайшего окружения, а также всех членов семьи Путина, включая супруги, детей, родителей, братьев и сестер. Сюда относятся вклады на банковских счетах в России и за рубежом.

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