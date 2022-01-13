Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале народный депутат сказал, что Зеленский знал об одном интересном моменте. Разумков утверждает, что еще до 2018 года Зеленский планировал свое политическое будущее в стране.

Затем он сослался в подтверждение своих слов на то, что партия «Слуга народа» зарегистрировали еще в 2016 году, то есть фактически за 6 лет до сегодняшнего дня.

«Это не история 2018 года! Это реальность! В действительно, когда все твердили, будто бы не знают, что случится…Однако все знали, что Зеленский точно будет идти в политику», — сказал экс-спикер ВРУ.

Затем же он сказал, что был ключевой человек, который позвал Зеленского в политику. Разумков утверждает, что его имя – Андрей Богдан. Известно, что этот человек временем ранее занимал пост главы ОП. Тем не менее, Разумков в этом плане сослался на третье лицо, а сам лично не может подтвердить данную информацию.

Временем ранее появилась информация, что у Порошенко возник большой план по Украине: источник сказал, какая проблема может возникнуть у Зеленского.