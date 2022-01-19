В эфире радиостанции РФ «Эхо Москвы» журналист предположил, что лидер россиян является «очень засекреченным агентом» Украины. Цымбалюк сделал такое предположение исходя из нынешней внешней политики Кремля.

Он объяснил, что ультиматум России Западу по вступлению Украинского государства в НАТО можно расценить как попытку российского руководства ускорить процесс интеграции, буквально «затолкать» наше страну в Североатлантический Альянс, информирует «НБН».

Цымбалюк напомнил, что до того, как Кремль поставил США и Альянсу вопрос ребром, в Москве говорили о присоединении Украины к Организации Североатлантического договора в качестве гипотезы. В настоящий момент же власти Российской Федерации рассматривает этот вопрос конкретно.

В то же время, как отметил журналист, судя по происходящему в отношениях России с США и Европой, запад не пойдет на условия Москвы.

Ранее Цымбалюк высказался по поводу вероятного полномасштабного наступления ВС Российской Федерации на украинскую территорию.

Журналист объяснил, почему его в РФ называют экстремистом и упокоил украинцев относительно вторжения вражеской армии.