Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, президенту Зеленскому, прежде чем пытаться договориться с Байденом о трехсторонних переговорах с Путиным, нужно было сделать заявление о безблоковом статусе Украины.

«Какой смысл нашего участия, если мы все равно ничего не решаем. По результатам войны 2014-2015 года мы побежденные. Мы потеряли территорию и суверенитет», — подчеркнул Бортник.

По его словам, Украине в этой торговле фактически нечего предложить. Зеленскому, чтобы попасть на эти переговоры, «придется купить билет на место за этим столом».

«Зеленский должен заинтересовать одновременно и Москву, и Вашингтон, и он мог бы предложить необычный компромисс, к примеру, по экономической развязке, по минским договоренностям или даже по внеблоковому статусу страны», — отметил политолог.

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