Министр иностранных дел Украины призвал украинцев не сеять панику. По мнению Кулебы, постоянное нагнетание ситуации в обществе является для российского агрессора преимуществом.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Руководитель МИД Украины напомнил, что война с Россией еще не началась, а жители уже расшатывают страну, что только сыграет на руку Владимиру Путину. В таком случае, по мнению министра, Кремлю и не придется совершать вооруженный захват.

Дипломат отметил, что из-за панических настроений граждан в стране упал курс гривны, а инвесторы начали отказываться от проектов.

Кулеба успокоил украинцев, заверив, что нет полной боевой готовности у армии врага для начала полномасштабного нападения на территорию нашего государства. Сейчас официальный Киев только получает предупреждения о том, что Украине не избежать войны с агрессивным соседом.

Также глава МИД Украины сделал прогноз по окончанию войны с РФ. По его словам, агрессия со стороны Москвы прекратиться, как только Запад четко даст понять, что Украина уже никогда не вернется под влияние России, поскольку она часть европейского мира.