Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

Тем временем президент США Джо Байден заявил о возможной переброске в Европу контингента американских военных в количестве 50 тысяч бойцов.

Подобной позиции придерживается и правительство Британии, пообещав поддержку Украине «не просто на словах».

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, Британия полностью на стороне Украины и будет поддерживать нашу страну всеми доступными способами

И хотя в Англии исключают отправку в Украину британских военных, но обещают серьезную ей поддержку оружием и сокрушительными экономическими санкциями России, в случае ее нападения на нашу страну.

Вместе с тем, Джонсон выразил надежду на то, что «война пока еще не неизбежна».

Ранее мы сообщали о том, что Россия отрабатывает в ОРДЛО координацию действий с НВФ для нанесения удара по ВСУ.