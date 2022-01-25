Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.
Тем временем президент США Джо Байден заявил о возможной переброске в Европу контингента американских военных в количестве 50 тысяч бойцов.
Подобной позиции придерживается и правительство Британии, пообещав поддержку Украине «не просто на словах».
Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, Британия полностью на стороне Украины и будет поддерживать нашу страну всеми доступными способами
И хотя в Англии исключают отправку в Украину британских военных, но обещают серьезную ей поддержку оружием и сокрушительными экономическими санкциями России, в случае ее нападения на нашу страну.
Вместе с тем, Джонсон выразил надежду на то, что «война пока еще не неизбежна».
Ранее мы сообщали о том, что Россия отрабатывает в ОРДЛО координацию действий с НВФ для нанесения удара по ВСУ.
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