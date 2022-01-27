Об этой информации сообщил официальный сайт «ОПЗЖ», передает «НБН».

В самом начале депутат указал на то, что ситуация находится чуть ли не в тупике, поскольку решение конфликта на Донбассе откладывается на года. Тем не менее, он предупредил, что у официального Киева еще есть шанс все исправить.

«Минский процесс – это единственный способ принести мир на Донбасс. Благодаря этому мы выйдем из того положения, в котором оказались. Я очень рад тому, что наши власти поддерживают этот путь. Надеюсь, что после встречи советников глав «Нормандской четверки» мы увидим плодотворные решения», — сказал Бурмич.

Затем он сказал, что Украина должна продемонстрировать свое желание идти к миру. Потому, как он заявил после, власти должны придерживаться договоренностей в этом вопросе.

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