Член российского Совфеда с 2001 по 2011 годы Сергей Пугачев высказался относительно военных намерений лидера россиян Владимира Путина в отношении нашей страны.

Он обратил внимание на то, что лидер россиян не просто так перебросил к украинским границам практические все свои боеспособные военные подразделения. По его мнению, такие шаги Москвы свидетельствуют о готовности россиян атаковать соседнее государство.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал журналиста Дмитрия Гордона.

По словам экс- политика, глава РФ – бизнесмен, интересующийся ископаемым топливом, поэтому «отыгрывая свою игру» с Украиной, он хочет получить желаемое именно в сфере энергетики.

Пугачев утверждает, что Путин не без страхов, каким его демонстрируют россиянам. Глава Кремля, выдвигая ультиматум Западу, понимал, что США и НАТО не пойдут на выполнение его требований. Бывший друг российского президента считает, что с помощью «гарантий безопасности» глава России пытается что-то выторговать.

Экс-политик подчеркнул, что в данный момент Путин стоит перед выбором – вводить или нет свою армию на украинскую территорию. Пугачев добавил, что по его ощущениям российский лидер намерен осуществить вторжение в соседнюю страну.

Напомним, что Пугачев дружил с Путиным в 90-х с 2000-х годах. Сейчас экс-член Совфеда живет во Франции, поскольку его розыскивают на родине. Также он судится со страной-оккупантом в Гааге из-за активов стоимостью в 15 миллиардов долларов.

Отметим, что СМИ обратили внимание на странное поведение Путина на фоне разговоров о вторжении России в Украину. В Сети рассказали об одной особенности лидера россиян.