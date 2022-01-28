«Слуга народа» утверждает, что у украинской стороны в противостоянии с Российской Федерацией есть «козырный валет», который официальный Киев может неоднократно выкладывать на стол.

По мнению Потураева, переговоры в Париже важны, однако встреча все же не вооруженный конфликт, поэтому нет большого смысла у этого события, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

При этом у Украины все же есть дипломатическая победа. Политик объяснил, что подпись Российской Федерации под решением о «тишине» на линии разграничении – дипломатическое достижение, которое можно использовать против Москвы.

Нардеп подчеркнул, что подпись страны-оккупанта можно использовать как аргумент, своего рода «козырный валет», который Украина может множество раз выкладывать на стол.

Рассказал, как Украина может отсрочить вторжение армии Российской Федерации политик Леонид Гозман. По мнению россиянина, в вопросе противостояния стран на украинцев работает время.