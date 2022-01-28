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Об этом заявил российский политолог и оппозиционер Леонид Гозман. По его словам, глава Кремля еще будет стараться удерживать ситуацию в напряжении и вмешиваться во внутренние дела суверенной Украины, однако его режим слабеет, и время работает на украинское государство.

«Путин слабеет, снижается его поддержка внутри страны, нет уже «крымского консенсуса», и никого уже не интересует защита «российских братьев» за пределами России», — отметил Гозман.

По мнению политолога, то, что Путин в последнее время прибегает к различным ультиматумам, как раз может свидетельствовать об ослаблении его влияния не только на внешней арене, но и внутри России. Глава Кремля чувствует себя неуверенно, и всем становится понятным, что его время уходит.

«Москва оттягивает принятие решения о силовом пути, и это очень выгодно Киеву, ведь каждый день тишины — это увеличение шансов на то, что полномасштабного вторжения не произойдет», — резюмировал Гозман.

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