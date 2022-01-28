Об этом сообщил телеграм-канал «Легитимный», сославшийся на свой источник на Банковой, передает «НБН».

В самом начале сообщения было отмечено, что представитель украинских СМИ Михаил Подоляк решил «слить» в свой Телеграм информацию о звонке. Еще до него говорилось, что Байден будет напоминать Зеленскому о важном факте: будто бы он должен прислушиваться к лобби Британии и США, а не Европы.

«Американцы скажут Зеленскому, что при особом раскладе событий, они могут с легкостью поменять его на более сговорчивого Порошенко», — сказал источник.

Затем же все вышеупомянутое было подтверждено спустя какое-то время. Фактически, источник указал, что Зеленский вошел в нелегкое положение «выбора без выбора».

«У Зеленского был очень сложный разговор с Байденом. Все произошло так, как говорил наш инсайдер. Там был «мозговой штурм в кабинете». Ситуация сложная. Это какой-то выбор без выбора», — заключил источник.

На этом фоне Зеленский получил гарантии Госдепа насчет Порошенко: стало известно, о чем договорились стороны.