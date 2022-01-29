Одиозный политик отличился циничным заявлением в вторжении армии страны-оккупанта на территорию нашей страны. Кива в своем Telegram-канале заявил, что россияне не будут нападать на Украину, а якобы придут ее «освободить».

На скандальный антиукраинский призыв последовал ответ из Москвы, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Абсурдное заявление украинского нардепа ответил первый зампредседателя комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров.

Российский политик заявил, что уважает представителя ОПЗЖ за «его бесстрашную борьбу с режимом» в Украине, добавив, что войны между соседними государствами не будет.

Кива не впервые высказывается об объединении Российской Федерации и Украины. Ранее в эфире российского ТВ-канала скандальный политик призывал страны к слиянию в «славянский союз».

Кроме того, одиозный депутат в прошлом году поздравил с днем рождения главу страны-агрессора. Кива объяснил журналистам, зачем он сделал такой жест в отношении Владимира Путина.