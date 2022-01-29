Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, источники газеты проинформировали, что между представителями администрации президента США и Верховным главнокомандующим ВСУ растет напряженность в отношениях. Все это происходит якобы на фоне разных точек взглядов по поводу вероятности вторжения в Украину российских войск.

В материале говорится, что Киев весьма обеспокоен тем, что его могут использовать в качестве пешки в геополитической драме между Россией и Штатами.

Цитата из сообщения издания:

«Несмотря на максимальное стремление американской стороны помочь Украине, в частности и за счет поставок военной техники и нового финансирования, определенные официальные лица утверждают, что правительство Зеленского встречает американскую поддержку, не особо благодаря за это».

В свою очередь, по данным CNN, советник Зеленского заявил:

«Украине было бы на порядок выгоднее принять активные сдерживающие меры, такие как немедленные санкции в отношении «СП-2», чем настойчивые устные предупреждения относительно неизбежной войны на протяжении последних нескольких месяцев. Ведь никакого сдерживания это не дает. Это только негативно влияет на экономику украинского государства».

А вот американская сторона весьма раздражена публичным преуменьшением со стороны украинского лидера Владимира Зеленского угрозы от России. По мнению Байдена и его советников, публичные предупреждения и угрозы в адрес Кремля как раз и является основой сдерживания Москвы от вторжения в Украину.

Один из американских чиновников, обращаясь к Украине, заявил:

«Мы имеем вопросы к вам: по какой причине вы начинаете с США ссору? Почему вы искажаете, а также сливаете информацию, если Вашингтон реально ваш единственный настоящий друг? И если угроза вторжения не велика, то зачем вам тогда нужно сколько оружия?».

Насколько известно, в последнее время Штаты активно помогают Украине поставками оружия и боеприпасов.