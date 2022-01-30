Журналистам издания Vice News министр иностранных дел рассказал свое послание для главы Кремля. По словам представителя дипломатического ведомства Украины, при личном контакте с Путиным, он порекомендовал бы ему не тратить деньги на военный конфликт, а заняться благосостоянием своего народа.

Кулеба отметил, что он порекомендовал бы лидеру россиян заняться своими делами и заботиться о гражданах своей страны, информирует «НБН».

Дипломат убежден, если бы Путин не тратил миллионы на боевые действия на территории других стран, кибератаки и военные угрозы и занялся вопросом будущего своего государства, то Российская Федерация выглядела бы иначе.

В таком случае, по убеждению министра, у Украины было бы намного меньше головной боли, а россияне жили в процветающей стране.

Ранее глава украинского МИД объяснил, почему страны-соседи Российской Федерации так стремятся попасть в Североатлантический Альянс. Кулеба объяснил, как Кремль подталкивает государства к интеграции в НАТО.