В своем Telegram-канале Порошенко написал, что украинское руководство не может ставить под сомнение подлинность поддержки государств-партнеров нашей страны, поскольку это «игра против национальных интересов».

Политик подчеркнул, что украинские власти не должны взваливать на страны Запада ответственность за проблемы в стране из-за бездарной политики «зеленой» команды, информирует «НБН».

Глава партии «Европейская солидарность» утверждает, что если руководство Украины не будет вкладывать деньги в сферу безопасности и обороны, наша страна может стать беззащитной перед лицом вражеской армии. Политик отметил, что трудно объяснить гражданам стран-партнеров, которые платят налоги, они должны закупать вооружение для ВСУ, если наше государство не финансирует отечественное оружейное производство.

Порошенко убежден, что украинский народ ценит те шаги, которые американский президент Джо Байден предпринимает для сдерживания агрессии РФ.

К слову, украинский политолог Андрей Золотарев объяснил, как Порошенко будет «шатать» президента нашей страны. Эксперт рассказал, к какому событию еще с конца осени готовится нардеп.